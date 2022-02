Atelier: “Quand la drêche rime avec délices japonais !” avec Ramen tes drêches Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier: “Quand la drêche rime avec délices japonais !” avec Ramen tes drêches Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Atelier: “Quand la drêche rime avec délices japonais !” avec Ramen tes drêches

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 26 février à 13:30 Entrée libre

Quand les drêches, issues du brassage, se transforment en délicieuses pâtes ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T13:30:00 2022-02-26T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier: “Quand la drêche rime avec délices japonais !” avec Ramen tes drêches Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Atelier: “Quand la drêche rime avec délices japonais !” avec Ramen tes drêches Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris