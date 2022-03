Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un (doux) rêve Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un (doux) rêve Bibliothèque universitaire Villejean Santé, 14 mars 2022, Rennes. Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un (doux) rêve

Bibliothèque universitaire Villejean Santé, le lundi 14 mars à 13:00

En France, une personne sur 3 est concernée par des troubles du sommeil. Un mauvais sommeil peut avoir des conséquences graves sur la santé. Pourquoi ? Comment y remédier ? Lors de cet atelier, Christel Neumager, sophrologue, vous fera vivre quelques pratiques pour vous initier à l’apprentissage de la détente et redevenir acteur de votre sommeil. Inscription obligatoire

Gratuit et sur inscription

Un atelier sur le sommeil, avec les conseils d’une sophrologue Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T13:00:00 2022-03-14T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque universitaire Villejean Santé Adresse 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Ville Rennes lieuville Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un (doux) rêve Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2022-03-14 was last modified: by Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un (doux) rêve Bibliothèque universitaire Villejean Santé Bibliothèque universitaire Villejean Santé 14 mars 2022 Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine