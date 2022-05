Atelier : Qualité de l’air intérieur Prunay-le-Gillon, 11 mai 2022, Prunay-le-Gillon.

Atelier : Qualité de l’air intérieur Prunay-le-Gillon

2022-05-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-11 12:00:00 12:00:00

Prunay-le-Gillon Eure-et-Loir Prunay-le-Gillon

Inscription en mairie.

Nous passons en moyenne 80% à 90% de notre temps dans des lieux clos. Or, les études de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) montrent que l’air intérieur peut être jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur.

Les pathologies allergiques et respiratoires qui en résultent ont amené l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire (ARS) et la Mutualité Française Centre-Val de Loire (MFCVL) à mettre en place des actions de sensibilisation.

Bibliothèque de Prunay-le-Gillon, atelier : qualité de l’air intérieur ouvert à tous

+33 2 37 25 72 24

Prunay-le-Gillon

