Atelier Qi gong “façon K’ty” Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel

Atelier Qi gong “façon K’ty” Tréguidel, 27 avril 2022, Tréguidel. Atelier Qi gong “façon K’ty” Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

2022-04-27 – 2022-04-27 Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Atelier Qi gong “façon K’ty”, sur inscription (8 personnes). leptitbarprog@gozmail.bzh +33 2 96 52 17 03 http://lecontrevent.log.bzh/ Atelier Qi gong “façon K’ty”, sur inscription (8 personnes). Le P’tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguidel Autres Lieu Tréguidel Adresse Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Ville Tréguidel lieuville Le P'tit Bar du Contrevent 5, le Bourg Tréguidel Departement Côtes d'Armor

Tréguidel Tréguidel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguidel/

Atelier Qi gong “façon K’ty” Tréguidel 2022-04-27 was last modified: by Atelier Qi gong “façon K’ty” Tréguidel Tréguidel 27 avril 2022 Côtes-d’Armor Tréguidel

Tréguidel Côtes d'Armor