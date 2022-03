Atelier Qi Gong et Taiji Parentis-en-Born, 2 mars 2022, Parentis-en-Born.

Atelier Qi Gong et Taiji Parentis-en-Born

2022-03-02 – 2022-03-02

Parentis-en-Born Landes

Le Qi Gong st une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Jean Jacques Renault ‐ Disciple de Me JJ. Galinier de l’école Fa Taiji

2 cours d’une heure le mercredi à 18h et 19h

Ouvert aux membres des associaƟons Qinglong Chushui et Dao‐Ying‐Long.

Abonnement annuel +5€ adhésion

Tenue ample et confortable, chaussure spécifique pour la salle.

Réservation obligatoire.

+33 6 12 82 27 10

Parentis-en-Born

