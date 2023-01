Atelier Qi gong de la TERRE : Rate Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Chalencon

Atelier Qi gong de la TERRE : Rate Saint-Pal-de-Chalencon, 28 janvier 2023, Saint-Pal-de-Chalencon . Atelier Qi gong de la TERRE : Rate 16 Rue Joannès Duffieux Centre voix et vibration Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Centre voix et vibration 16 Rue Joannès Duffieux

2023-01-28 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-28 17:00:00 17:00:00

Centre voix et vibration 16 Rue Joannès Duffieux

Saint-Pal-de-Chalencon

Haute-Loire Aider notre corps à s’adapter aux changements énergétiques avec le Qi Gong des saisons.

Bienfaits: équilibre corporel, harmonie intérieure, libération des tensions, bien-être profond. INSCRIPTION INDISPENSALBE +33 6 21 45 15 75 Centre voix et vibration 16 Rue Joannès Duffieux Saint-Pal-de-Chalencon

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Autres Lieu Saint-Pal-de-Chalencon Adresse Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Centre voix et vibration 16 Rue Joannès Duffieux Ville Saint-Pal-de-Chalencon lieuville Centre voix et vibration 16 Rue Joannès Duffieux Saint-Pal-de-Chalencon Departement Haute-Loire

Atelier Qi gong de la TERRE : Rate Saint-Pal-de-Chalencon 2023-01-28 was last modified: by Atelier Qi gong de la TERRE : Rate Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 28 janvier 2023 16 Rue Joannès Duffieux Centre voix et vibration Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Haute-Loire Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire