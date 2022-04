ATELIER QI GONG ADULTE AUX ORPELLIÈRES

ATELIER QI GONG ADULTE AUX ORPELLIÈRES, 13 avril 2022, . ATELIER QI GONG ADULTE AUX ORPELLIÈRES

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 La Voie du TaiJi vous propose de découvrir la pratique du Qi Cong, une pratique de santé axée sur l’épanouissement et l’entretien de la vitalité.

Cette discipline est destinée à mieux capter l’énergie vitale dans l’air et à la faire circuler harmonieusement dans le corps. Minimum de 5 inscriptions pour la tenue de l’atelier.

