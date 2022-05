Atelier Qi Gong, 18 juin 2022, .

Atelier Qi Gong

2022-06-18 – 2022-06-18

EUR 15 15 Le Qi Gong st une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le Qi Gong fait partie des trésors de la culture chinoise, fondée essentiellement sur la

conscience du souffle (Qi) et l’harmonie entre le corps et l’esprit. Cette pratique ancestrale comprend de

nombreuses méthodes issues des écoles taoïstes, bouddhistes et de la médecine chinoise.»

Le Qi Gong st une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le Qi Gong fait partie des trésors de la culture chinoise, fondée essentiellement sur la

conscience du souffle (Qi) et l’harmonie entre le corps et l’esprit. Cette pratique ancestrale comprend de

nombreuses méthodes issues des écoles taoïstes, bouddhistes et de la médecine chinoise.»

+33 6 20 47 72 20

Le Qi Gong st une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le Qi Gong fait partie des trésors de la culture chinoise, fondée essentiellement sur la

conscience du souffle (Qi) et l’harmonie entre le corps et l’esprit. Cette pratique ancestrale comprend de

nombreuses méthodes issues des écoles taoïstes, bouddhistes et de la médecine chinoise.»

Px here

dernière mise à jour : 2022-05-17 par