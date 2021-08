Saint-Herblain ENI (Ecole informatinque) Loire-Atlantique, Nantes Atelier Python adultes pour découvrir de façon ludique la révolution numérique ENI (Ecole informatinque) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 16 € Inscription : www.weezevent.com Vous avez plus de 15 ans et êtes curieux·se de partir à la découverte de ce continent inconnu qu’est la programmation ? Notre atelier de codage en Python est fait pour vous ! Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer, si ce n’est l’envie de comprendre la révolution numérique, comprendre les technologies du quotidien. « Apprendre les bases du codage, c’est comprendre l’environnement qui nous entoure, comprendre les mécanismes et structures qui contrôlent notre vie quotidienne. » Partenaires : École Algora Saint-Herblain et ENI École Informatique. Dans le cadre de Nantes Digital Week ENI (Ecole informatinque) 3 rue Michael Faraday (Parc d’activités du Moulin Neuf) Saint-Herblain

