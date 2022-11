Atelier Pull de Noël Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Guingamp Tu veux un pull de Noël qui te ressemble et qui ne soit pas Made in China ? Fabrique le tient ??

Laura de Yellow Friperie te propose de venir avec un pull que tu as déjà dans ton dressing et de le customiser ! ???? Tu auras à disposition pendant cet atelier d’1h30 : des feutrines de différentes couleurs à découper, des sequins verts, des grelots de différentes couleurs, de la colle textile, différents rubans, des pelotes de laines pour fabriquer des pompons, des fils chenille, des flocons blancs en feutrine, des pompons, de la fausse fourrure blanche, du fil, des aiguilles… des ciseaux (mais pas suffisamment assez pour tout le monde, n’hésites pas à ramener le tient). Pas la peine d’être un(e) pro de la couture, cet atelier est accessible à tous. Sur inscription au magasin Yellow Friperie. yellow.friperie@gmail.com +33 6 50 53 96 47 La Zone , café-bar sans alcool 3 Rue des Salles Guingamp

