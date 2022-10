Atelier public sur la méthanisation Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Orne La concertation engagée dans le contexte de révision de la Charte du Parc naturel régional du Perche a révélé combien la question des énergies renouvelables constitue un enjeu fort pour le territoire.

Entre poursuite des objectifs nationaux de transition énergétique, prise en compte des risques et nuisances, préservation des paysages, protection de la biodiversité, de multiples paramètres sont à prendre en compte. Dans la continuité des rencontres organisées dans le cadre de la révision de la Charte ces derniers mois, le Parc propose un atelier public consacré à la méthanisation le lundi 17 octobre 2022 à la salle des fêtes de Rémalard. Ce temps de travail collectif ouvert à tous les habitants du Parc permettra d'engager une co-construction sur ce que pourrait être la méthanisation souhaitée pour le Perche. Sur inscription à contact@parc-naturel-perche.fr ou au 02 33 85 36 36.

