L’Arentelle, le samedi 9 avril à 15:30

L’atelier Nomade continue, avec 14 adultes inscrits qui se retrouvent une fois pas mois pour travailler en théâtre, sous la houlette de Bruno, sur “L’Arche d’après, d’après l’Arche”. Nous organisons un atelier public ouvert à toutes et à tous, sur le chantier d’écriture et de mise en jeu, le samedi 9 avril à 15 h 30, qui durera environ 1h 30, avec l’échange. Bien venue, mais oui, c’est gratuit, bien sûr!

2022-04-09T15:30:00 2022-04-09T17:00:00

