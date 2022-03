Atelier Public #6 Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Atelier public Sleepless : Le métier de chef d’orchestre ——————————————————– Peter Eötvös est une figure majeure de l’opéra d’aujourd’hui, à la fois compositeur et chef d’orchestre. Mais vous êtes vous déjà demandé en quoi consistait, concrètement, le travail d’un chef ? Partez à la découverte de ce métier passionnant avec Dimitri Soudoplatoff, en jouant le rôle tantôt du chef, tantôt celui d’un membre de l’orchestre grâce à la technique du soundpainting. Pour tous à partir de 12 ans Foyer du GTG

CHF 15.-

