### Et si on abordait ensemble le spectacle autrement? Une fois par production, le samedi matin, rejoignez-nous pour un atelier de pratique artistique en lien avec la thématique de l’opéra ou du ballet à venir. Chant, danse, théâtre, écriture, arts plastiques, laissez-vous surprendre et venez mettre en voix, en scène, en mots ou en images, avec des professionnels qui vous guideront à travers l’une des facettes de cet art total qu’est l’opéra. **Atelier scénographie autour d’Elektra:** Pour la mise en scène d’Elektra présentée au Grand Théâtre en janvier 2022, le metteur en scène Ulrich Rasche a imaginé un dispositif monumental et impressionnant. Et vous, si vous deviez créer un décor pour cet opéra de Richard Strauss, qu’y mettriez-vous ? Mettez-vous dans la peau d’un créateur ou d’une créatrice de décor, et, accompagnés par la scénographe professionnelle Valeria Pacchiani, créez la maquette de votre Elektra rêvée. Entrée CHF 15.– Foyer du GTG Atelier ouvert à toutes et à tous à partir de 12 ans Mesures sanitaires: Suivant les directives des autorités, dès le lundi 20 décembre 2021, selon la règle dite des « 2G » seules les personnes disposant d’un Certificat COVID attestant d’une vaccination ou d’une guérison auront accès à la salle. Le certificat accompagné d’une pièce d’identité sera demandé à l’entrée du bâtiment. Le port du masque est obligatoire dès 12 ans.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



