Atelier « P'tits architectes du roi » – Journées de l'architecture
Musée des Plans-Reliefs
Paris

Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit Réservation par mail : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr À l’occasion des Journées de l’architecture, le musée propose un tout nouvel atelier famille gratuit pour explorer les maquettes du musée ! ATELIER FAMILLE : « P’tits architectes du roi » Avez-vous un oeil de lynx ? Venez observer les villes sur les maquettes ! Après une présentation du musée par la conférencière, les enfants devront chercher les bâtiments militaires, civils, religieux qui sont cachés (ou non !) sur les plans-reliefs, le tout accompagné d’un livret-jeux. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Durée : 1h30. Samedi 14 octobre, 11h00. GRATUIT Sur réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/Journees-architecture-2023 pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/evenements/Journees-architecture-2023

Musée des Plans-Reliefs
129 rue de Grenelle
75007 Paris

