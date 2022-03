Atelier P’tite fabrik La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Atelier P’tite fabrik La Richardais, 19 mars 2022, La Richardais. Atelier P’tite fabrik Médiathèque L’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais

2022-03-19 14:15:00 – 2022-03-19 15:30:00 Médiathèque L’Estuaire 17 Rue de Dinard

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Fabrication d’un mobile en bois et coquillages. Gratuit sur inscription – Animation réservée aux abonnés – A partir de 7 ans. Nombre de places limité à 6 enfants. Samedi 19 Mars 2022 – de 14h15 à 15h30 – Médiathèque L’Estuaire mediatheque@ville-larichardais.fr +33 2 23 16 91 28 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-estuaire-la-richardais?tab=news Fabrication d’un mobile en bois et coquillages. Gratuit sur inscription – Animation réservée aux abonnés – A partir de 7 ans. Nombre de places limité à 6 enfants. Samedi 19 Mars 2022 – de 14h15 à 15h30 – Médiathèque L’Estuaire Médiathèque L’Estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais

