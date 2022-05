Atelier “p’tit baz’art” : en avant la musique

Atelier “p’tit baz’art” : en avant la musique, 25 juin 2022, . Atelier “p’tit baz’art” : en avant la musique

2022-06-25 – 2022-06-25 Le Multi-accueil “Jeux et Merveilles” organise un atelier parents-enfants sur le thème “en avant la musique”. Atelier de 0-6ans sur inscription. Le Multi-accueil “Jeux et Merveilles” organise un atelier parents-enfants sur le thème “en avant la musique”. Atelier de 0-6ans sur inscription. ©multiaccueiljeuxetmerveilles dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville