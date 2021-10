Atelier : protections auditives Dinan, 20 novembre 2021, Dinan.

Atelier : protections auditives Dinan

2021-11-20 – 2021-11-20

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Le Labo accueille Earcare Développement, en partenariat avec Agison et son relai en Région Supermab et département Bonjour Minuit, pour une session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs sur mesure avec filtres acoustiques.

Cet événement s’inscrit dans la campagne nationale de prévention des risques auditifs d’AGI-SON et a pour objectif de proposer des protecteurs auditifs sur-mesure à des tarifs négociés, associés à des conseils de prévention et d’utilisation : 89 € TTC la paire de bouchons moulés au lieu de 175 € TTC prix tarif individuel.

Ces protecteurs auditifs sont réalisés en silicone souple et munis de filtres acoustiques spécifiques pour la pratique et l’écoute de la musique et/ou le travail en industrie et environnements bruyants disponibles en 6 niveaux d’atténuation (au choix parmi -10, -15, -17, -20, -26 et -27 dB).

Cette session vous permet également de vous équiper en In Ear Monitors et de bénéficier de tarifs privilégiés sur la gamme Relief Audio : www.earcare.fr/relief-audioVous pouvez dès à présent consulter les différentes préconisations ainsi que les fiches techniques sur www.earcare.fr

+33 2 96 39 47 80

Dinan

dernière mise à jour : 2021-10-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme