Atelier Promenons-nous dans le bleu Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien, mercredi 20 mars 2024.

Atelier Promenons-nous dans le bleu Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien Gironde

Semaine Nationale de la Petite Enfance du 16 au 23 mars

Ateliers Promenons-nous dans le bleu !

Ateliers encadrés par Pascale Barbat de l’association Babillages et Cie, adressés aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un seul parent.

Il s’agira d’être avec le tout-petit dans sa découverte, dans ses propositions de jeux, dans sa rencontre avec un autre.

Nous proposons un moment suspendu en dehors du temps pour le parent et l’enfant. Ce voyage dans le bleu se fera au rythme de l’enfant, de ses envies, et permettra aux parents et à l’enfant d’être dans un lien encore plus fort à travers ce moment ludique partagé.

Sur réservation, places limitées EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 11:00:00

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr

L’événement Atelier Promenons-nous dans le bleu Saint-Symphorien a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Sauternes Graves Landes Girondines