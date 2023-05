Atelier projection sur le « Petit oiseau de feu » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Un animateur de la Philharmonie de Paris propose aux enfants de 5 à 8 ans un atelier projection sur « Le petit oiseau de feu », mis en musique par l’Orchestre de Paris et illustré par les images de Camille Jourdy. Un atelier ludique alliant découverte des instruments, puzzles et coloriages. Sur inscription, à partir de 5 ans Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

