EPN – Médiathèque Louis Aragon, le samedi 11 septembre à 10:00

Le Service Développement Numérique (EPN) vous propose un atelier pour découvrir les drones. Venez participer aux défis, découvrir la programmation et apprendre à faire voler en “indoor” ces petites merveilles de technologie. En autonomie et grace à vos talents nos drones pourront évoluer sur différents parcours.

Une séance autour d’une thématique pour du numérique pratique, ludique et en famille ! Enfants à partir de 6 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte. EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T12:30:00

