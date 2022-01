Atelier produits ménagers naturels La Médiathèque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 26 février 2022 à 10h à la médiathèque**, vous **apprendrez à faire le ménage avec des** **produits naturels** (cendre, lierre…) et vous **fabriquerez une balayette avec des branches de bouleau** ! **Inscription :** * auprès de la médiathèque par tél. 03 20 61 73 00 * [via le formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-produits) sur le site internet de la ville

