Linxe

Atelier produits ménagers maison 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 12:30:00 Salle René Lavigne Rue Alexis Laloi

Linxe Landes Linxe Vous repartirez avec vos confections : produits pour les vitres, lessive, vaisselle et spray anti-odeur. Pensez à apporter vos flacons!

Atelier adulte (+ de 18 ans)

Adhérent 3€, non adhérent 6€.

Réservation obligatoire au 06 76 44 60 61 ou par mail crealinxe@gmail.com

+33 6 76 44 60 61

Réservation obligatoire au 06 76 44 60 61 ou par mail crealinxe@gmail.com

Linxe Adresse Salle René Lavigne Rue Alexis Laloi Ville Linxe