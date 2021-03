Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Atelier Produits d’entretien : Lessive, Pastilles lave-vaisselle, Pierre d’Argile Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Atelier Produits d’entretien : Lessive, Pastilles lave-vaisselle, Pierre d’Argile, 28 mars 2021-28 mars 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Atelier Produits d’entretien : Lessive, Pastilles lave-vaisselle, Pierre d’Argile 2021-03-28 – 2021-03-28 Les bonheurs d’Eléonore 9 Rue des Pierres Sonnantes

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Les ateliers du Petit Bé seront Aux Bonheurs d’Eléonore Durant cet atelier nous apprendrons à réaliser 3 produits d’entretien:

– Une lessive en poudre cruellement efficace

– Des pastilles nettoyantes pour lave-vaisselle et toilettes, effervescentes

– Une pierre blanche ou pierre d’argile, pour tout récurer dans la maison, du sol au plafond, en passant par votre mobilier de jardin et même votre bateau!

– Un Spray Nettoyant Multi-Usage ! Tous les produits réalisés sont fabriqués à partir de matières naturelles, biodégradables et inoffensives pour vous et pour l’environnement. Durant l’atelier vous apprendrez les notions de base de la fabrication maison, les différentes techniques de fabrication, les bonnes pratiques de fabrication et les précautions à respecter.

Vous repartirez de l’atelier avec vos produits ainsi que les recettes et les conseils pour pouvoir les refaire chez vous! Le tarif inclut toutes les matières premières, les contenants, les fiches recettes. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il n’y aura pas de boisson proposée durant l’atelier. Pour réserver, vous pouvez payer directement en ligne (par carte ou Paypal) ou bien directement le jour de l’atelier (en liquide, par chèque ou par carte). Les Cartes Cadeaux pour les Produits d’entretien sont valables pour cet atelier! *** ZÉRO-DÉCHET *** Venez avec votre / vos contenants et économisez de l’argent! > Pour chaque contenant apporté à l’atelier, on vous rembourse 0,50€ par contenant en bon d’achat pour un prochain atelier! * * Le contenant doit être parfaitement propre, de contenance et de format adéquats. Le Chef d’atelier se réserve le droit de refuser d’utiliser un contenant s’il n’est pas totalement propre et adapté au produit préparé. Voici les contenants nécessaires pour cet atelier: – Lessive: une bouteille en verre de 1 litre à ouverture large (type jus de pomme, soupe),

– Pastilles nettoyantes: deux bacs à glaçons classiques,

– Pierre d’argile: un bocal à ouverture large, d’une contenance d’environ 120ml

