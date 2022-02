Atelier « produits d’entretien » chez Bioccop La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Atelier « produits d'entretien » chez Bioccop Biocoop 33 Rue de la Ville Biais La Richardais

2022-02-19 10:30:00 – 2022-02-19 12:00:00 Biocoop 33 Rue de la Ville Biais

La Richardais Ille-et-Vilaine Au programme : lessive en poudre, pastilles lave-vaisselle et toilettes, pierre d’argile récurrente. 6 places.

Tarif : 45€ Samedi 19 février – de 10h30 à 12h – Biocoop Le Cormoran La Richardais contact@atelierduptitbe.com +33 6 61 66 33 57 Au programme : lessive en poudre, pastilles lave-vaisselle et toilettes, pierre d’argile récurrente. 6 places.

Tarif : 45€ Samedi 19 février – de 10h30 à 12h – Biocoop Le Cormoran La Richardais

