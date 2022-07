ATELIER PRODUITS D’ENTRETIEN AU NATUREL

2022-07-13 – 2022-07-13 Un atelier de 2 heures, animé par Aude, afin de discuter de l’impact des produits chimiques sur l’eau, la biodiversité et la santé, avoir quelques clés de lecture d’étiquettes, et surtout, fabriquer 4 échantillons de produits au naturel avec lesquels vous repartirez ! Gratuit & ouvert à toutes et à tous

Inscription auprès du CPIE : 02 43 03 79 62 – contact@cpie-mayenne.org

Au centre-ville de Mayenne, lieu précisé lors de l’inscription

