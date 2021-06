ATELIER PRODUIT D’ENTRETIEN AU NATUREL RESSOURCERIE LA FABRIC’A, 30 juin 2021-30 juin 2021, bondy.

ATELIER PRODUIT D’ENTRETIEN AU NATUREL

RESSOURCERIE LA FABRIC’A, le mercredi 30 juin à 14:30

VENEZ APPRENDRE A FAIRE VOTRE NETTOYANT AU SOL AVEC LA FABRIC’ À… FACILE RAPIDE ET ECONOMIQUE QUI REMPLACERA VOTRE PRODUIT D’ENTRETIEN MENAGER TOUT EN ETANT AUSSI EFFICACE. Les produits d’entretien industriels fabriqués avec des composants d’origine chimique peuvent représenter une menace pour la santé et l’environnement. Il est maintenant temps de passer à des solutions alternatives et aux des produits naturels. Voici quelques astuces pour vous aider à préparer vous-même vos produits ménagers maison sans danger pour votre famille. En vous servant des ingrédients de votre placard, vous pouvez désormais nettoyer sans polluer votre environnement, et en plus, c’est économique. Participer à ces ateliers vous permettra de : -Apprendre à faire ce que vous aviez l’habitude d’acheter -Vivre un moment de partage et de convivialité. -Découvrir des astuces pour appliquer le zéro déchet au quotidien. -De faire du bien à votre porte-monnaie Ces ateliers sont adaptés à tous, aucun niveau n’est requis et tout le matériel est fourni.

Entrée libre, gratuit

Fabrication de ses propres produits ménagers au naturel avec des ingrédients que nous avons tous dans nos placards

RESSOURCERIE LA FABRIC’A 136 route de villemomble bondy La Mare à la Veuve – La Remise à Jorelle Seine-Saint-Denis



2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T17:00:00