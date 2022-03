Atelier : Produire sa musique et monter un label Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Atelier : Produire sa musique et monter un label Montluçon, 7 avril 2022, Montluçon. Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon

2022-04-07 18:30:00 – 2022-04-07 20:00:00

Montluçon Allier Vous pensez à produire de la musique ?

Participez à cet atelier dans le cadre du projet Rap & Beatmaking porté par le 109 et ses partenaires (MuPop, Conservatoire, MJC, Service Jeunesse, Théâtre des îlets de Montluçon et PIJ de Désertines). Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon

