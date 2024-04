Atelier : Problèmes circulatoires et conseils naturels L’atelier des simples, samedi 25 mai 2024.

Atelier : Problèmes circulatoires et conseils naturels Atelier animé par Estelle Milesi. Samedi 25 mai, 14h00 L’atelier des simples Voir https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:00:00+02:00

Favoriser une bonne circulation grâce à une bonne hygiène de vie, quelques plantes et huiles essentielles.

L’atelier des simples 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 20 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelierdessimples.fr »}]

