Anciennement présente dans nos vignobles, aujourd’hui fort heureusement bien conservée dans les jardins privés, la pêche de vigne suscite beaucoup d’intérêt chez les particuliers. Lors de cet atelier, vous découvrirez l’histoire de cette culture, la diversité que celle-ci abrite, où planter les arbres et comment les entretenir et surtout comment les multiplier : c’est l’une des seules espèces fruitières qui se multiplie fidèlement par semis. C’est l’occasion de repartir avec votre futur pêcher de vigne dans la poche et éventuellement aussi de déguster des variétés tardives ! Coûts: CHF 10.- (adhérents et actifs ProSpecieRara) / 20.– (non adhérents)

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

