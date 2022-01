Atelier Prévention Mairie de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

**LES ATELIERS** **Atelier 1 : 14h à 15h15 – 6 personnes maximum** **Atelier 2 : 15h45 à 17h – 6 personnes maximum** À l’aide d’un outil informatique représentant l’intérieur d’une vraie maison, les participants pourront apprendre à détecter les risques du domicile sur différents endroits de chaque pièce et ainsi découvrir les solutions envisageables. Âgé ou non, particulier, aidant, proche ou professionnel, sont invités à participer à cette animation gratuite. Inscription à l’atelier de son choix auprès du CCAS de Montmorillon (jusqu’au 4 février 2022) Par téléphone au 05 49 91 05 00 Par mail à [ccas@ville-montmorillon.fr](mailto:ccas@ville-montmorillon.fr) Sur place au 4, rue des Récollets – Montmorillon Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Des idées pour bien vieillir chez soi Mairie de Montmorillon 15, rue du Four, Montmorillon Montmorillon Vienne

