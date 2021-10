Paris Accueil de Jour "Les Balkans" île de France, Paris Atelier Prévention autonomie Accueil de Jour “Les Balkans” Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 8 octobre 2021

de 10h à 12h

gratuit

Cet atelier présenté par l’association Adaptia, partenaire de l’accueil de jour des Balkans, vous permettre de découvrir le Kit Autonomie Le kit se compose d’un atelier Equilibr’Age de 12 séances d’exercices physiques animé par des kinésithérapeutes formés au dépistage et à la prévention des chutes et des troubles de l’équilibre, des conseils d’un ergothérapeute pour améliorer le confort au quotidien et d’un accompagnement personnalisé pour faciliter la mise en place des aides techniques recommandées par l’ergothérapeute. Lors de cette présentation, vous pourrez participer aux ateliers d’exercices physiques, de prévention de chute, d’équilibre et si vous le souhaitez vous inscrire pour bénéficier du Kit autonomie. Animations -> Atelier / Cours Accueil de Jour “Les Balkans” 26 rue des Balkans Paris 75020

Contact :Centre d'action sociale de la Ville de Paris https://www.paris.fr/dossiers/centre-d-action-sociale-de-la-ville-de-paris-casvp-23 0143676237 casvp-ede-balkans@paris.fr

Association Adaptia

