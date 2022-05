Atelier : Presse de briques de terre crue Loubieng Loubieng Catégories d’évènement: Loubieng

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Presse de briques de terre crue Loubieng, 21 mai 2022, Loubieng. Atelier : Presse de briques de terre crue L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng

2022-05-21 – 2022-05-21 L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes

Loubieng Pyrénées-Atlantiques Loubieng EUR 10 Programme : La théorie, la brique, la terre, la compression, préparation de la terre (argile sable eau), soudure et assemblage, réalisation de briques de terre crue compressées.

Auberge espagnole le midi. Programme : La théorie, la brique, la terre, la compression, préparation de la terre (argile sable eau), soudure et assemblage, réalisation de briques de terre crue compressées.

Auberge espagnole le midi. +33 6 74 37 58 40 Programme : La théorie, la brique, la terre, la compression, préparation de la terre (argile sable eau), soudure et assemblage, réalisation de briques de terre crue compressées.

Auberge espagnole le midi. Arbre et la pirogue

L’arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loubieng, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Loubieng Adresse L'arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Ville Loubieng lieuville L'arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes Loubieng Departement Pyrénées-Atlantiques

Loubieng Loubieng Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loubieng/

Atelier : Presse de briques de terre crue Loubieng 2022-05-21 was last modified: by Atelier : Presse de briques de terre crue Loubieng Loubieng 21 mai 2022 Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Loubieng Pyrénées-Atlantiques