Découverte du portail « Marguerite », comment l’utiliser et accéder gratuitement à l’offre documentaire légale incluant cinéma, savoirs et presse…(nécessite d’avoir des connaissances de base à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet) Ateliers gratuits et accessibles à tous les abonnés de la médiathèque. Accès limité à 8 personnes maximum pour chaque atelier. A partir de 14 ans. Inscription fortement conseillée au 03 86 68 48 50 ou par mail : mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

Organisé par Médiathèque Jean Jaurès de Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

