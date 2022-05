Atelier “Présentation et pratique du Shiatsu” Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

Hameau de Belval Troisvaux Pas-de-Calais Troisvaux Venez découvrir et pratiquer le Shiatshu, en compagnie d’Elisabeth Courbois, à l’Abbaye de Belval ! Thème de la séance Retrouvez l’équilibre qui est en vous. Découvrez votre capacité d’auto-guérison grâce au Shiatsu, discipline japonaise manuelle ». 14personnes max. Prévoir tapis de sol et tenue confortable. +33 3 21 04 10 15 https://www.abbayedebelval.fr/ Venez découvrir et pratiquer le Shiatshu, en compagnie d’Elisabeth Courbois, à l’Abbaye de Belval ! Thème de la séance Retrouvez l’équilibre qui est en vous. Découvrez votre capacité d’auto-guérison grâce au Shiatsu, discipline japonaise manuelle ». 14personnes max. Prévoir tapis de sol et tenue confortable. 437 rue principale

