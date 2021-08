Paris 9 rue Mathis,75019 Paris Atelier “préparer ma campagne pour le budget participatif” 9 rue Mathis,75019 Paris Catégorie d’évènement: Paris

9 rue Mathis, 75019, le mardi 31 août à 18:00

* Vous avez déposé un projet au budget participatif 2021 qui va être soumis au vote des habitants du 9 au 28 septembre. * Votre projet se situe Porte Montmartre dans le 18ème ou dans les quartiers populaires du 19ème. Nous vous accompagnons pour communiquer au mieux sur votre projet pour lui donner le maximum de chance d’être lauréat ! Nous vous proposons un atelier pour réfléchir à votre stratégie et réaliser vos outils de communication (affiches, tracts…) Rendez-vous mardi 31 aout de 18h à 19h30 à Projets-19 (9 rue Mathis, 75019 Paris)

Sur inscription

2021-08-31T18:00:00 2021-08-31T19:30:00

