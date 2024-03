Atelier Préparer et prendre soin du compost Vallon de Lartel Masquières, samedi 23 mars 2024.

Atelier Préparer et prendre soin du compost Vallon de Lartel Masquières Lot-et-Garonne

À travers cet atelier animé par Pablo Gazon, référent départemental du Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA) apprenez la recette d’un bon compostage, la faune du sol et comment retourner un tas de compost.

Bienvenue aux petits et grands !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Vallon de Lartel Tera

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine pablo.gazon@creonslafertilite.org

