Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Atelier – Préparation baumes naturels Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Atelier – Préparation baumes naturels Plomeur, 5 août 2021-5 août 2021, Plomeur. Atelier – Préparation baumes naturels 2021-08-05 10:15:00 – 2021-08-05 12:30:00 Lieu Dit Roz An Tremen Camping de La Torche

Plomeur Finistère Apprenez avec Gérard Simon , animateur nature , à préparer des baumes naturels à partir de plantes et de fleurs.

Nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement.

RDV à l’accueil du Camping de La Torche +33 2 98 58 65 97 Apprenez avec Gérard Simon , animateur nature , à préparer des baumes naturels à partir de plantes et de fleurs.

Nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement.

RDV à l’accueil du Camping de La Torche dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Étiquettes évènement : Autres Lieu Plomeur Adresse Lieu Dit Roz An Tremen Camping de La Torche Ville Plomeur lieuville 47.83464#-4.3296