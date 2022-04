ATELIER PREMIERS SECOURS Salle Arsène Garnier Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Manche

Les accidents de la vie courante nous concernent tous. Que faire en cas de chute, de fausse route, de malaise, accident domestique, arrêt cardiaque ? Quels sont les bons réflexes ? Au cours de cet atelier pratique et interactif, les gestes qui sauvent seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller, reconnaitre un AVC, réagir face à un malaise…. Des gestes que nous devrions tous connaître, surtout si nous accompagnons une personne fragile. Des personnes de la **Croix Rouge Française** seront présentes pour répondre aux questions. Il s’agira en effet aussi d’évoquer les situations individuelles rencontrées, et de proposer des conseils. Des ateliers pratiques seront également mis en place. La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par une professionnelle durant l’atelier et bénéficier d’activités adaptées à ses goûts et capacités. _**L’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**_

Initiation aux gestes qui sauvent : alerter les secours, masser, défibriller, reconnaitre un AVC, réagir face à un malaise etc… Animé par la Croix Rouge Française. Salle Arsène Garnier 3 Rue de la Libération 50370 Brécey Brécey Manche

