Atelier Premiers secours Les Gestes qui sauvent Salle de la Grand-Terre Aureille, samedi 10 février 2024.

Participez à un atelier Premiers secours Les gestes qui sauvent, à la Salle de la Grand-Terre d’Aureille, samedi 10 février à partir de 13h30 !

Organisé par l’association Les Lilies on the Road et les Sapeurs-Pompiers de la Vallée des Baux et d’Eyguières



Plusieurs thématiques :

Protection & Alerte

Position latérale de sécurité

Massage cardiaque…



Animation pour les enfants

Buvette & crêpes sur place



Entrée 5€, gratuit jusqu’à 12 ans

Pour plus d’infos, contacter Émilie & Alice 06 01 22 18 95 ou 06 08 80 84 97 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:30:00

fin : 2024-02-10

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

