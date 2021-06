Paris Ecole maternelle Jean Dolent Paris ATELIER Premiers secours Ecole maternelle Jean Dolent Paris Catégorie d’évènement: Paris

ATELIER Premiers secours Ecole maternelle Jean Dolent, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 10h à 12h

gratuit

Initiation aux gestes de premiers secours. Organisé par l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique Animations -> Atelier / Cours Ecole maternelle Jean Dolent 11-15, rue Jean Dolent Paris 75014

6 : Saint-Jacques (275m) 6 : Glacière (365m)

Contact :Union française des œuvres laïques d’éducation physique https://www.ufolep.org/ Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

