ATELIER PREMIER SECOURS PAR LES PLANTES Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER PREMIER SECOURS PAR LES PLANTES Saint-Jean-de-Fos, 21 janvier 2023, Saint-Jean-de-Fos OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos. ATELIER PREMIER SECOURS PAR LES PLANTES 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

2023-01-21 14:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 Saint-Jean-de-Fos

Hérault Saint-Jean-de-Fos EUR 30 45 Atelier premier secours par les plantes : apprendre à se soigner soi et ses proches par les plantes en commençant par savoir se créer une pharmacie naturelle. Quelles plantes pour quels maux ? Comment agissent les plantes ?

Un atelier pour découvrir une autre façon de se soigner grâce aux plantes. On explorera les différentes plantes utiles dans les premiers secours pour adultes et enfants et on fabriquera un baume à rajouter à sa trousse de pharmacie. Apprendre à se soigner soi et ses proches par les plantes en commençant par savoir se créer une pharmacie naturelle. Quelles plantes pour quels maux ? Comment agissent les plantes ?

Un atelier pour découvrir une autre façon de se soigner grâce aux plantes. lafleursauvage@gmail.com +33 7 67 43 91 13 @Marchand Muriel-CCVH

Saint-Jean-de-Fos

dernière mise à jour : 2022-12-14 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos Autres Lieu Saint-Jean-de-Fos Adresse 6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Ville Saint-Jean-de-Fos OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos lieuville Saint-Jean-de-Fos Departement Hérault

Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-fos-ot-st-guilhem-vallee-de-lherault-saint-jean-de-fos/

ATELIER PREMIER SECOURS PAR LES PLANTES Saint-Jean-de-Fos 2023-01-21 was last modified: by ATELIER PREMIER SECOURS PAR LES PLANTES Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 21 janvier 2023 6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos Hérault Hérault Saint-Jean-de-Fos

Saint-Jean-de-Fos OT ST GUILHEM VALLEE DE L'HERAULT Saint-Jean-de-Fos Hérault