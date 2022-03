ATELIER PREMIER PAS BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER PREMIER PAS BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE Bibliothèque Benoîte Groult, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

A l’occasion du NUMOK, l’association LOREM se joint à la bibliothèque pour vous apporter l’aide nécessaire à l’installation des logiciels requis. Nous vérifierons la compatibilité de votre matériel lors de l’inscription. Le premier d’un nouveau rendez-vous régulier de la bibliothèque ! Vous n’arrivez pas à lire des documents téléchargés via la bibliothèque numérique ? Et si on prenait rendez-vous ? Venez avec votre matériel (sinon on vous prête une liseuse) et nous ferons les premiers pas ensemble. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01.43.22.42.18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Atelier;Innovation;Littérature

Date complète :

2022-04-09T10:30:00+01:00_2022-04-09T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris Departement Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ATELIER PREMIER PAS BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE Bibliothèque Benoîte Groult 2022-04-09 was last modified: by ATELIER PREMIER PAS BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE Bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult 9 avril 2022 Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris

Paris Paris