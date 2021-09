Saint-Nazaire-en-Royans La Grotte de Thaïs Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans Atelier Préhistoire à la Grotte de Thaïs La Grotte de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Grotte de Thaïs

Animation autour de l’artisanat à l’époque de Cro-Magnon : Réalisation d’un collier ou bracelet. Après une présentation de l’Homme de Cro-Magnon en Europe, les guides vous plongent dans son quoditien : de la chasse à la confection de parures. Durée : 1 h 00. Sur réservation uniquement, maximum 10 personnes. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés. L’atelier ne comprend pas la visite de la Grotte de Thaïs. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans durant l’atelier.

Sur inscription via snat@visites-vercors.com ou 04 76 64 49 02. Prévoir un vêtement chaud. 10 personnes maximum. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans durant l’atelier.

La Grotte de Thaïs 3 place des Fontaines de Thaïs, 26190 Saint-Nazaire-en-Royans Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans Autres Lieu La Grotte de Thaïs Adresse 3 place des Fontaines de Thaïs, 26190 Saint-Nazaire-en-Royans Ville Saint-Nazaire-en-Royans lieuville La Grotte de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans