Atelier préhisto’ jeunes « Peinture – Expo » La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, mercredi 24 avril 2024.

Atelier préhisto’ jeunes « Peinture – Expo » Jeune à partir de 6 ans / Tarif : 2,50€

Durée : 1h30 / Sur réservation : 05.49.83.39.80 Mercredi 24 avril, 10h30 La Sabline – Musée de Préhistoire Tarif : 2,50€ / Sur inscription

Début : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Durée : 1h30 / Sur réservation : 05.49.83.39.80

Initiation aux techniques de l’art préhistorique en Europe et dans le monde par la découverte de l’exposition « Voyage à travers l’art rupestre mondial ». Puis réalisation d’une œuvre peinte en s’inspirant de nos lointains ancêtres d’ici et d’ailleurs.

La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux