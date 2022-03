Atelier Préhisto “Fabriquez une poterie” Monteneuf, 12 avril 2022, Monteneuf.

Atelier Préhisto “Fabriquez une poterie” Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf Monteneuf

2022-04-12 – 2022-04-12 Route de la Grée Basse Menhirs de Monteneuf

Monteneuf Morbihan Monteneuf

En fabriquant une poterie à la manière des préhistoriques, venez exploiter les qualités plastiques de l’argile pour découvrir ses multiples utilisations dans la vie quotidienne.t comprendre l’intérêt du matériau et ses multiples utilisations dans la vie quotidienne. Étape après étape, réalisez un petit bol à décorer de motifs et signes graphiques du Néolithique et rapportez-le.

Les mardis 12 et 19 avril de 14h30 à 16h.

Les mercredis et vendredis du 4 juillet au 26 août à 16H.

Mardi 25 octobre de 14h30 à 16h.

Places limitées. Durée: environ 1H30.

Réservation conseillée sur www.menhirs-monteneuf.com

Tout public. Conseillé à partir de 5 ans.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

Réduction possible en cas de 2ème activité aux Menhirs de Monteneuf

contact@leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 http://www.menhirs-monteneuf.com/

