À la Préhistoire, l’apparence avait son importance. Hommes et femmes se paraient de bijoux qu’ils fabriquaient. À votre tour, venez créer votre pendeloque en pierre polie avec des techniques millénaires.

– Les vendredi 15 et 22 avril de 14h30 à 16h.

– Les lundis du 4 juillet au 26 août à partir de 16h.

– Les vendredis 28 octobre et 4 novembre de 14h30 à 16h.

– Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Durée: environ 1H30.

– Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

– Réservation conseillée : www.menhirs-monteneuf.com. Places limitées.

contact@leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 http://www.menhirs-monteneuf.com/

