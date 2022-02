Atelier préhisto “Déplacez un menhir” Monteneuf, 13 avril 2022, Monteneuf.

Atelier préhisto “Déplacez un menhir” Site des Menhirs de Monteneuf Route de la Grée Basse Monteneuf

2022-04-13 – 2022-04-13 Site des Menhirs de Monteneuf Route de la Grée Basse

Monteneuf Morbihan Monteneuf Morbihan

Déplacez un menhir : Un peu de réflexion, un peu de muscle et beaucoup de collectif, voici la clé pour déplacer un menhir à la Préhistoire ! Venez vous confronter à ces énormes blocs de pierres.

– Les mercredis 13 et 20 avril de 14h30 à 16h.

– Les mardis et jeudis du 4 juillet au 26 août à 16h.

– Les mercredis 26 octobre et 2 novembre de 14h30 à 16h.

– Tout public, conseillé à partir de 5 ans.

– Places limitées, réservation conseillée.

– Réservez votre activité sur menhirs-monteneuf.com

– Pass sanitaire obligatoire.

contact@leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 http://www.menhirs-monteneuf.com/

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT GUER – Destination Brocéliande