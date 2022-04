Atelier Préhisto “Allumez du feu comme à la préhistoire”, 24 octobre 2022, .

Atelier Préhisto “Allumez du feu comme à la préhistoire”

2022-10-24 – 2022-10-24

Mettez-vous dans la peau des hommes et femmes de la préhistoire pour découvrir les secrets d’un feu. Deux cailloux, quelques brindilles et des morceaux de bois suffiront-ils pour allumer un feu ? Pas sûr… À vous de jouer !

– Les lundis et jeudis 24, 27, 31 octobre et 3 novembre de 14h30 à 16h30.

– Réservation conseillée sur : www.menhirs-monteneuf.com.

Places limitées. Pass sanitaire obligatoire.

– Tout public. Durée: environ1 heure. Conseillé à partir de 5 ans.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par