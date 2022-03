ATELIER PRATIQUES AVEC KIMIYO Pouzols, 11 mai 2022, Pouzols.

ATELIER PRATIQUES AVEC KIMIYO Pouzols

2022-05-11 – 2022-05-11

Pouzols Hérault Pouzols

L’association Kimiyo propose des ateliers pour apprendre en mettant la main à la pâte, tout en expliquant pourquoi et comment les ingrédients utilisés ont des pouvoirs actifs.

Plantes et transformation : apprenez à reconnaître une plante et à la transformer pour l’utiliser :

faire un macérât, un baume à lèvres…

La chimie dans les cosmétiques : des recettes faciles à réaliser pour prendre soin de soi avec des produits faciles à trouver.

Chaque participant apporte 2 ou 3 petits flacons en verre (type petit pot de confiture) avec couvercle et repart avec ses propres fabrications.

+33 4 99 91 37 96

Pouzols

dernière mise à jour : 2022-03-15 par